نفت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان رشيد عساف، مؤكدة بأنه بصحة جيدة.

وأضافت في بيان أصدرته: «نرجو من المواقع الفنية والصفحات التثبت قبل النشر؛ وأي خبر لم يصدر عن النقابة فهو منفٍ حكماً».

من جانبه، قال رشيد عساف: «لم أكن على علم بما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أخبار وفاتي لوجودي على متن طائرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبي»، مشيراً إلى أن توقيت الشائعة تزامن مع التفجير الإرهابي في كنيسة مار إلياس بدمشق، ما دفع البعض للربط بين الحدثين، خصوصاً أن بعض الضحايا ينتمون إلى قريته.

وشارك رشيد عساف في موسم رمضان 2024 بشخصية «العميد كنعان الصايغ»، ضمن مسلسل كسر عظم 2 – السراديب، مجسداً ضابطاً أمنياً يعود للخدمة في مرحلة حساسة ليقود تحقيقات معقدة تتعلق بقضايا فساد، مقدماً أداءً نال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

يبلغ رشيد عساف من العمر 67 عاماً، وبدأ نشاطه الفني في أواخر السبعينيات. تميز بتقديم أدوار متعددة عبر الدراما السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، كما عرف بتنوعه بين الشخصيات التاريخية والاجتماعية والبدوية، ما أكسبه جماهيرية واسعة داخل سورية وخارجها.