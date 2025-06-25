أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها.

وأكدت بأن القرار يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني، وجاء ذلك ضمن التقرير الذي أُعدته الهيئة في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 10 يوليو القادم للاطلاع والرد على تقرير المفوضين.