تفاجأ الجمهور بظهور الفنانة المصرية عبلة كامل من جديد بعد فترة طويلة من الغياب والابتعاد التام عن الأضواء والمشاركات الفنية والإعلامية.

وبدأت القصة عندما تم تداول صورة للفنانة عبلة كامل مع شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث كتب عليها تعليقا قال فيه: «عمتي حبيبتي»، في إشارة لوجود صلة قرابة بينهما.

وظهرت عبلة كامل في الصورة وهي ترتدي عباءة سوداء ويبدو على ملامحها علامات التقدم في العمر، ما جعل اسمها يتصدر تريند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تفاعل محبوها مع صورتها الأخيرة.

وتساءل الكثيرون من الجمهور حول حقيقة تلك الصورة إذا كانت جديدة أم قديمة، حيث يعد هذا الظهور الأول لها بعد فترة طويلة من الغياب وسلسلة طويلة من الشائعات تردد خلالها إصابتها بمرض السرطان.

البعض توقع أنها قد تكون صورة مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن هوية الشاب غير معروفة بسبب حرص عبلة كامل الدائم على إخفاء بناتها عن الإعلام.

ومن جانبه، تواصلت «عكاظ» مع الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، حول حقيقة الأمر، حيث أكد أنه ليس لديه علم بالصورة، مشيراً إلى أنها تتمتع بحالة صحية جيدة وتقضي معظم وقتها وسط أسرتها وأحفادها.

يذكر أن عبلة كامل حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم»، حيث ضم العمل نخبة من الفنانين منهم: رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، أميرة نايف، والعمل من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

وشاركت عبلة كامل في العديد من الأعمال الدرامية من خلال مسلسل «الشهد والدموع» الجزء الثاني، و«ليالي الحليمة»، مسلسل «ريا وسكينة»، وانطلقت بشكل قوي في الدراما واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» الذي حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن.