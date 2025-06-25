رحل عن عالمنا الفنان عماد محرم في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأبعاء) 25 يونيو، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بجلطة في المخ مرتين، كان آخرها قبل أسابيع قليلة.

وكشفت الحساب الرسمي للراحل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من المقرر تشييع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.

وكتب حساب عماد محرم على موقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير عماد محرم، العزاء والصلاة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء في المقابر».

من هو عماد محرم؟

يعد عماد محرم من مواليد يونيو عام 1951، وكانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، تميز بأدوار الشر وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون وقدم مجموعة أعمال فنية متنوعة ورغم أنه لم يقم بدور بطولة مطلقة.

شارك عماد محرم في العديد في الأفلام منها «رحلة لذيذة»، حيث تنوعت بعدها أعماله ومن أبرزها «العفاريت»، «الباطنية»، «أقوى الرجال»، كما تعاون مع عددٍ كبير من النجوم، مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، عمرو دياب وغيرهم.