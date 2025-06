في خبر أحزن عشاق موسيقى الروك حول العالم، توفي ميك رالفز، الغيتاريست المؤسس لفرقتي «باد كومباني» و«موت ذا هوبل»، عن عمر يناهز 81 عاماً، وأعلنت عائلته وفرقة «باد كومباني» الخبر عبر الموقع الرسمي للفرقة.

وأشارت الفرقة العالمية الشهيرة إلى أن رالفز كان يعاني من مضاعفات سكتة دماغية أصيب بها في نوفمبر 2016، أدت إلى إقعاده في الفراش طوال السنوات التسع الماضية، لم يتم الكشف عن سبب الوفاة الدقيق، لكن مصادر مقربة أكدت أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكانت آخر حفلة لميك رالفز مع «باد كومباني» في 29 أكتوبر 2016 في أرينا بلندن، وهي اللحظة التي شهدت ختام مسيرته الموسيقية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وبعد أيام قليلة من تلك الحفلة، أصيب بالسكتة الدماغية التي تركته مشلولاً جزئياً ومقيماً في دار رعاية في إنجلترا.





وفي تصريح مؤثر، قال بول رودجرز، مطرب الفرقة وشريك رالفز في كتابة الأغاني: «قلبي تحطم برحيل ميك. لقد ترك لنا أغاني استثنائية وذكريات لا تُنسى، كان صديقي وشريكي في الكتابة، وعازف غيتار مذهلاً يتمتع بروح دعابة رائعة»، كما أضاف سيمون كيرك، عازف الدرامز في الفرقة: «كان ميك صديقاً عزيزاً وكاتب أغاني رائعاً وعازفاً استثنائياً، سنفتقده بشدة».

ويأتي رحيل رالفز قبل أشهر قليلة من تكريم «باد كومباني» بدخولها قاعة مشاهير الروك آند رول في نوفمبر القادم، وهو التكريم الذي عبر رالفز عن سعادته به في رسالة بريد إلكتروني لمجلة بيلبورد في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: «أنا مبتهج، إن دخول باد كومباني إلى قاعة مشاهير الروك آند رول أمر رائع».





وُلد ميك رالفز في 31 مارس 1944 في ستورك لاسي، هيريفوردشاير، إنجلترا، وبدأ العزف على الغيتار في سن المراهقة، متأثراً بموسيقى البلوز والروك، وفي عام 1966، شارك في تأسيس فرقة «دوك توماس غروب» التي تحولت لاحقاً إلى «موت ذا هوبل» في 1969، وحققت نجاحاً كبيراً في عام 1972 بأغنية «All the Young Dudes».

وترك رالفز وراءه إرثاً موسيقياً ضخماً، حيث كتب أو شارك في كتابة أغاني كلاسيكية مثل «Can’t Get Enough» و«Feel Like Makin’ Love» لفرقة «باد كومباني»، و«Ready for Love» التي سجلتها كل من «باد كومباني» و«موت ذا هوبل».