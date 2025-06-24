يستعد الفنان المصري تامر عاشور والفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفلاتهما الغنائية ضمن فعاليات مهرجان «موازين – إيقاعات العالم» في دورته العشرين بالعاصمة المغربية الرباط بين عدة مسارح مختلفة.

ويلتقي تامر عاشور بجمهوره المغربي الليلة (الثلاثاء) 24 يونيو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان «موازين – إيقاعات العالم» على المسرح الوطني محمد الخامس.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور باقة من أغانيه الأكثر شهرة وتفاعلاً، التي اعتاد الجمهور على حفظها وترديدها في حفلاته، إلى جانب تقديم «ميدلي» خاص من أعماله، في مفاجأة فنية يُحضّر لها خصيصاً لجمهور المهرجان.

بينما يحيي راغب علامة حفلاً غنائياً ضخماً اليوم على مسرح النهضة.

ويغني راغب مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة إضافة إلى أغاني ألبومه الأخير التي لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يأتي هذا الحدث الفني احتفالاً بمرور عقدين على تأسيس المهرجان الذي بات محطة سنوية بارزة على خريطة المهرجانات الدولية، ويجمع بين التنوع الموسيقي والأصالة الثقافية.

ويشهد مهرجان هذا العام مشاركة واسعة من نجوم عرب وأجانب من بيهم النجم العالمي والمغني ويل سميث، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، ديانا حداد، زياد برجي، ميريام فارس، نانسي عجرم، النجم الأمريكي 50Cent وغيرها من الأغاني.