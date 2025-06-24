توفي اليوم الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، والد الفنان المصري تامر عبدالمنعم، بعد معاناة مع المرض، لتفقد الساحة الإعلامية المصرية أحد رموزها البارزين.



شغل الراحل محمد عبدالمنعم مواقع قيادية في الصحافة المصرية، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة «روز اليوسف»، واشتهر بتميّزه في تغطية الشؤون العسكرية، إذ عُرف بدقته المهنية وعمقه في التحليل، ما جعله من الأسماء اللامعة في هذا المجال الصحفي.



سبق أن تدهورت الحالة الصحية للكاتب محمد عبدالمنعم مطلع يناير 2025، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات حي الزمالك بالقاهرة؛ بسبب معاناته من التهاب رئوي حاد وضعف بعضلة القلب، إلى جانب خلل في وظائف الكلى، وفقًا للتقارير الطبية حينها.



وخلال فترة علاجه، انتشرت أنباء غير دقيقة عن وفاته، مما دفع الفنان تامر عبدالمنعم إلى نفي تلك الأخبار من خلال منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة لوالده من داخل المستشفى، قائلاً: «لا صحة للشائعة السخيفة، ووالدي الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم يتلقى علاجه بالمستشفى الآن، وأرجو تحري الدقة قبل نشر أخبار كاذبة».

كان الفريق الطبي قد أوصى بنقل الكاتب الراحل من العناية المركزة إلى غرفة عادية بعد تحسن جزئي في وضعه الصحي، إلا أن المعاناة مع المرض استمرت، إلى أن أُعلنت، صباح اليوم، وفاته.