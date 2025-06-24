طالبت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بإقالة مدير مهرجان موازين في المغرب ودفع تعويض مالي، وهددت باللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة ومقرها دبي والمهرجان في المغرب، نظراً للشكل الذي ظهر به العندليب في حفل مهرجان موازين بتقنية الهولوجرام.



واعتبرت الأسرة في تصريحات إعلامية، الحفل تعديّاً على حقوق الملكية الفكرية وحقوق الورثة بخلاف المظهر الكارتوني البهلواني المسيء لعبدالحليم ولرموز الفن المصري والعربي.

وأضافت الإخراج سيئ، والجماهير استاءت من التنظيم ومن الشكل العام والمبالغة في سعر التذكرة ومستوى الصوت والصورة، كما ظهر عبدالحليم في بعض المشاهد بنصف جسد فقط، ما جعل الحفل مضحكاً، مشيرة إلى تعاقد الأسرة مع شركة لتقديم هذا النوع من الحفلات والشركة التي نظمت حفل مهرجان موازيين أخذت فكرة الأوركسترا من الشركة المتعاقدة مع الأسرة بشكل حصري.



وأوضحت الأسرة أن الشركة المتعاقدة معها الأسرة عرضت على مهرجان موازين تقديم الحفل بشكل مهني ومحترم وبتجهيزات تليق بالعندليب، لكن المهرجان رفض، ومن المقرر أن تقوم بعمل جولة كبيرة في المغرب بداية من الدار البيضاء مروراً بمدن أخرى في المغرب ثم جوالات عالمية ليرى العالم الفرق بين من يريد تقديم فن حقيقي ومن يطمح فقط لمكاسب مادية سريعة على حساب سيرة الفنانين.