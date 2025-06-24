أعلن الفنان المصري أسامة عباس اعتزال التمثيل نهائياً لرغبته في الاستمتاع بحياته الشخصية بهدوء بعيداً عن الأضواء.

وقال عباس في مداخلة هاتفية عبر برنامج «تفاصيل»: «مبسوط بوقتي خصوصا بعد ما بطلت أشارك في أي أعمال فنية أو بمعنى أصح لما بعدت عن التمثيل، اللي بيتعرض عليا ميستهلش أعمله لأنه دون المستوى، ولو عملته أي شخص مقتنع بقدراتي الفنية هيقولي إزاي يا أسامة تعمل ده».

وأوضح أنه قد يتراجع عن هذا القرار ويعود إلى حياته الفنية إذا حصل على دور مميز ومختلف، مؤكداً متابعته للأعمال الدرامية التي تُعرض حالياً، معتبراً أنها مختلفة تماماً عن الدراما في الزمن الماضي، وهذا «أمر طبيعي لأن كل زمان له وقت وكل جيل يقدم ما يعيش فيه».