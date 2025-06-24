في إنجازٍ جديد يُضاف إلى رصيد السينما السعودية، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) تعيين المخرجة السعودية هيفاء المنصور عضوًا في مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ممثلةً لفرع المخرجين، لتكون بذلك واحدة من ثلاثة أعضاء جدد ينضمون إلى المجلس للدورة المقبلة 2025–2026.



وانضمت المنصور في هذا المنصب إلى إيفي ت. براون (فرع المنتجين)، وآني تشانغ (فرع الإنتاج والتكنولوجيا، رئيسة مجلس العلوم والتكنولوجيا). وستمتد فترة كل منهن لثلاث سنوات تبدأ من أول اجتماع للسنة المالية 2025-2026.



ورحبت رئيسة الأكاديمية جانيت يانغ، بإنضمام هيفاء وإيفي وآني في مجلس إدارة الأكاديمية، مشيرة الى إن خبراتهن الواسعة ورؤاهن الثاقبة وتفانيهن ستشكل عنصرًا أساسيًا في جهودنا المستمرة للتواصل العالمي والقطاعي.

كما هنأ الحساب الرسمي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي على «إنستغرام» المخرجة هيفاء المنصور على هذا التعيين، مشيداً بما حققته من إنجازات ترفع راية الإبداع السعودي وتلهم الأجيال القادمة من صنّاع الأفلام.

ويُعد انضمام المنصور إلى مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة خطوة مهمة تعزز من حضور السينما السعودية على الساحة الدولية، وتفتح المجال لمزيد من التعاون والتأثير في مستقبل صناعة السينما العالمية.

والمخرجة السعودية هيفاء المنصور واحدة من أبرز المُخرجين خلال السنوات الأخيرة في الوطن العربي والعالم، ونجحت في أن تُقدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في السعودية ودول العالم لتؤكد على قيمة موهبتها الحقيقية ودور المرأة في عملية الإبداع الفني.

ودوماً ما كانت مُحبة للسينما والفنون وذلك ما دفعها لدراسة الماجستير في الدراسات السينمائية بجامعة سيدني، وجاءت بدايتها بفيلم روائي قصير بعنوان «من؟» الذي أرسلته للعديد من أصدقائها وأقاربها لتُقرر عقب ذلك خوض تجربة الإخراج في العديد من الأفلام القصيرة.

وفي عام 2012 تم عرض الفيلم السعودي «وجدة»، الذي يُعد أول تجارب هيفاء المنصور في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، وبذلك تُصبح أول امرأة سعودية تُخرج فيلمًا سينمائيًا، ولم يقتصر دورها بالفيلم على الإخراج فقط، بل قامت بتأليفه أيضًا.

حصل الفيلم السعودي «وجدة» على اهتمام كبير حول العالم من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، وحصد ثلاث جوائز بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يعد من أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم.