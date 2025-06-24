تسببت نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها عازف الطبول ليونيل ديوك (58 عامًا) من فرقة The Christians في توقف مهرجان «On The Waterfront» بمدينة ليفربول خلال حفل النجم العالمي ستينغ الذي حضره آلاف المعجبين.



وبادر غاري كريستيان، المغني الرئيسي للفرقة، بطلب مساعدة طبية فورية ونقل ديوك إلى مستشفى القلب والصدر في ليفربول، إذ خضع لعملية جراحية ودخل في غيبوبة صناعية، وفق ما أكّدته مديرة الفرقة، إيما روبرتس.

عُرضت تحديثات الحالة الصحية للديوك على شاشات ضخمة، وهي لحظة خيمت فيها مشاعر الحزن والوقار على الحضور، الذين أظهروا تعاطفًا واضحًا. أحدهم كتب: «كان مشهدًا مرعبًا، لكن الجميع تحلّى بالاحترام».

وبعد الموافقة الطبية، واصل ستينغ عروضه بأداء أغنية Fragile تكريمًا لليونيل ديوك، في لحظة وصفتها الجماهير بأنها من أكثر لحظات المهرجان تأثيرًا وصدقًا.

تأسست فرقة The Christians في ثمانينيات القرن الـ20، وحقّق أول ألبوم لها المرتبة الثانية في قوائم بريطانيا، ولا تزال تُقدَّر أعمالها في الوسط الموسيقي الأوروبي.

ينظّم ليفربول هذا الحدث سنويًّا على ضفاف نهر ميرسي، وبلغ عدد الحضور في الدورة السابقة نحو 45 ألف شخص، ويستضيف فنانين وفرَقًا بارزة من أنحاء العالم.