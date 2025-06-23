بعد انتهاء خدمته العسكرية، عاد شوقا عضو فرقة BTS بقوة إلى الساحة العامة، عبر تبرعه بـ 5 مليارات وون (حوالى 3.6 مليون دولار أمريكي) لإنشاء مركز علاج للأطفال المصابين بالتوحد، كما وُجه التبرع إلى مستشفى يونسي سيفيرانس، إذ سيُطلق على المنشأة الجديدة اسم مركز «مين يون جي» للعلاج.

وسيقدم المركز خدمات متخصصة للأطفال والمراهقين المُشخصين باضطراب طيف التوحد، ويُركز على العلاج اللغوي والدعم النفسي والعلاج السلوكي، جامعًا بين الرعاية السريرية والمناهج البحثية.

شوقا بدأ التخطيط لهذه المبادرة أواخر 2024، بعد لقائه رئيسة قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين البروفيسورة تشون جيون آه.

وأدى تعاونهما إلى إنشاء برنامج MIND، وهو اختصار لـ «الموسيقى والتفاعل والتواصل والتنوع»، الذي يهدف إلى تحسين المهارات الاجتماعية وتعزيز الشمول من خلال العلاج بالموسيقى.

أيضاً سيعمل المركز على إزالة الوصمة المحيطة بالتنوع العصبي، وبناء مسارات طويلة الأمد للأطفال المصابين بالتوحد، ليعيشوا باستقلالية وثقة، كما يخطط لإشراك المجتمع الأوسع لرفع مستوى الوعي والفهم.