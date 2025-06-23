أكد الفنان المصري رضا البحراوي إيقاف نشاطه الفني مؤقتاً لتعرض والدته إلى وعكة صحية شديدة.

ووجَّه البحراوي رسالة طمأنة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلاً: «الحمد لله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليّا، أنا بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب».

وأضاف: «أنا مأجل كل شغلي علشان أكون جنبها، وهارجع أول ما تطلع وتتحسن إن شاء الله، وهرجعلكم بقلب مليان فرح علشان أبسطكم تاني في الحفلات والأفراح زي ما متعودين مني دايماً.. دعواتكم لوالدتي ربنا يشفيها ويعافيها».

وتفاعل الجمهور مع المنشور بمئات التعليقات الداعمة، مُرسلين دعواتهم للشفاء العاجل لوالدة الفنان، ومتطلعين لعودته قريباً إلى الساحة الفنية.