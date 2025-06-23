«ما توقعت كل هذا الوقوف... من القلب شكراً لكل واحدة حسّت بي وبموقفي»، بهذه الكلمات خرجت الفنانة الكويتية شجون عن صمتها إثر الأزمة التي تعرضت لها أخيراً، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤثرة تعكس مشاعر الامتنان للدعم الذي حصلت عليه من زملاء الوسط الفني ومعجبيها على حدٍّ سواء.

التفاعل الواسع مع «أخت الوسط» الصفة التي أطلقت على «شوجي» من وسائل الاعلام الكويتية امتد إلى وسم (#StandWithShjoon)، الذي أضحى في قائمة الأكثر تداولًا، مؤكدًا التلاحم القوي بين شجون ومحبيها.

وأشاد عدد كبير من نجوم الوسط الفني الكويتي بقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة شجون ووضعها تحت الإشراف الطبي، معبرين عن سعادتهم بهذا القرار، وحرصوا على توجيه رسائل دعم والدعاء لها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في البداية نشر الفنان داوود حسين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة تجمعه بشجون الهاجري، وكتب «الحمد لله ربي يوفقج يا بنتي الغالية»، فيما حرصت هنادي الكندري على الدعاء لشجون على إنستغرام ونشرت مجموعة من الأدعية التي حملت في طياتها الامتنان والفرح، وكتبت: «الحمد لله بشارة خير وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى»، ثم أرفقت فيديو يجمعها بشجون وعلّقت: «الحمد لله إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ».

وشارك المخرج محمد سلامة صورة من كواليس أحد الأعمال التي جمعته بشجون وعلّق عليها، وبث عبدالله بوشهري، دعاءً مؤثرًا عبر الستوري، وتبعه بمقطع فيديو على إنستغرام تظهر فيه شجون تقول له «أحبك»، مع تعليق: «الحمد لله».

الفنان علي كاكولي اكتفى بمشاركة سلسلة من الأدعية من بينها: «قل بسم الودود على غائبك حتى يعود...»، و«يا رب يا رب يا مسهل يا معين»، ثم اختتم بـ«الحمد لله».

فيما شاركت ريم أرحمة صورة قديمة لها مع شجون داخل طائرة، وكتبت: «الحمد لله».

نواف الفجي نشر في ستوري: «محبة الناس كنز... الحمد لله فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ»، كما تفاعلت كوثر البلوشي ونشرت صورة قديمة لشجون وهي صغيرة، وعلّقت: «محبتج تعدت حدود كل شي يا أطيب وأحن خلق الله».

بدورها، كتبت هبة الدري: «الحمد لله على أيام مليئة بلطف الله»، وأرفقت صورة تجمعها بشجون، وشارك محمود بوشهري صورة له وهو يقبّل شجون على جبينها، وكتب: «الحمد لله».

شملان النصار كتب: «الْحَمدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»، مع صورة له تجمعه بشجون، ونشرت إلهام الفضالة صورة لشجون وعلّقت عليها: «الحمد لله».

فاطمة عبدالرحيم نشرت عبر سناب شات صورة لها مع شجون، وكتبت: «ربي لك الحمد ولك الشكر، شجون أثرتِ أشجان قلوبنا، الحمد لله»، أما إيمان الحسيني فكتبت على صورة وهي تحتضن شجون: «الحمد لله». وشاركت ليلى عبدالله دعاءً قالت فيه: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله فوق كل شعور لا يعلمه إلا هو سبحانه»، ثم أعادت نشر اقتباس باللغة الإنجليزية جاء فيه: «عزيزتي صديقتي، لقد احتضنتك في أفكاري، وأتمنى أن تكوني شعرتِ بذلك. مع حبي».

أما فاطمة الصفي فنشرت صورة تجمعها بشجون وعلّقت عليها: «ألف الحمد لله يا ربي يا حبيبي».

ولم يقتصر التفاعل مع قضية شجون على فناني الكويت فنشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر X صورة لشجون مع وسم شجون_الهاجري، وشاركت الفنانة المصرية شيماء سيف ستوري بصورة لشجون، وعلّقت عليها: «بحبك يا قمر، لكل شدة مدة، وكل ضيق له متسع فالحمد لله في السراء وإن قصرت، والحمد لله في الضراء وإن طالت»، وشارك سعيد الماروق صورة تجمعه بشجون عبر خاصية الستوري وكتب عليها: «الحمد لله يا شجون ما في أطيب منك»، في لفتة تعبّر عن تقديره الكبير لها.