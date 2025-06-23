علقت لجنة مهرجانات بيت الدين، اليوم (الإثنين)، إقامة دورة العام الحالي بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تعيق مشاركة الفنانين الأجانب فيه.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته بأنه في ضوء الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تؤثر على المنطقة وتُعيق مشاركة الفنانين الأجانب، وحرصاً على ضمان إقامة المهرجان وأنشطته في أجواء من الاستقرار والهدوء، اتخذت لجنة مهرجانات بيت الدين القرار الصعب بتعليق المهرجان، مشيرة إلى العودة لإطلاع الرأي العام على موقفها في حال تبدلت الأوضاع وتحديد الموعد الجديد إذا سمحت الظروف بذلك.

وأعلنت رئيسة اللجنة نورا جنبلاط سابقاً برنامجا «غنياً ومتنوعاً» لدورة المهرجانات الصيفية بعدما غابت قسرياً العام الماضي.

وكان من بين المشاركين الميتزو سوبرانو الأمريكية دجي ناي بريدجيز، وثلاث فنانات من لبنان ومصر وسورية هنّ جاهدة وهبه وريهام عبد الحكيم ولبانة القنطار، وعازف العود العراقي نصير شمّه، والممثلة والمغنية كارول سماحة في مسرحية «كلو مسموح».

وأشار المنظمون في البيان إلى أن معرضين فنيين كان يُفترض أن يقاما خلال المهرجانات.