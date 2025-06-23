أطلت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، مجدداً على الساحة الغنائية بإصدار أغنيتها الجديدة «بلا ولا أي كلام». عملٌ يكتسب خصوصيته من كونها تولت كتابة كلماته بنفسها، في تكرار لتجربة سبق أن خاضتها في مسيرتها، لتؤكد أنها لا تزال قادرة على الجمع بين الكلمة والصوت في آنٍ واحد. هذه الخطوة تعكس حرص ماجدة الرومي على أن تكون الكلمة الصادرة عنها امتداداً لصوتها ورؤيتها الفنية لا مجرد نص مغنّى.ماجدة الرومي، ابنة الموسيقار الراحل حليم الرومي، لطالما عُرفت بأنها واحدة من المجددين في تقديم الأغنية الكلاسيكية العربية، حيث نجحت في الموازنة بين الوفاء للموروث الغنائي وتقديم أعمال تعبر عن معاصرة حقيقية، دون إخلال بجوهر الفن الذي تمثله. ويأتي هذا العمل الجديد امتداداً لهذه المسيرة، حيث تسعى ماجدة باستمرار لأن تنأى بصوتها عن التأثيرات العابرة، وأن تُبقي أغنيتها بمعزل عن موجات التكرار والتقليد.وجود ماجدة، كمؤلفة لأعمالها يعبر عن رؤية عميقة لفنانة اختارت بعد عقود من الحضور ألا تُفرط في هيبتها الفنية، وألا تجعل الزمن خصماً لها. وعلى مدار 4 عقود، ظلّت حفلاتها من بين أنجح وأرقى الفعاليات الغنائية في العالم العربي، بما تحمله من قيمة فنية وجمالية عميقة، وبما تعكسه من التزامها تجاه جمهورها وتاريخها الفني.