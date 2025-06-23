أبدى الفنان اللبناني وائل جسار سعادته الغامرة بنجاح حفله في مهرجان موازين بدورته الـ20، مؤكداً أن تفاعل الجمهور المغربي منحه طاقة استثنائية على المسرح، متمنياً العودة مجدداً لإحياء حفلات في المغرب.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، قال جسار: «الشعب المغربي عاشق للطرب وصاحب ذوق فني رفيع.. جعلني أعيش ليلة لا تُنسى». وكشف أن عدم أدائه لأغانٍ باللهجة المغربية يعود لصعوبتها، رغم إعجابه الكبير بها ومتابعته عدداً من نجومها، بينهم سعد لمجرد وأسماء لمنور، قائلاً: «لا أستطيع إتقانها، لكني أحب الاستماع إليها كثيراً».

وعن رأيه في الجيل الغنائي الجديد، أوضح جسار أنه منفتح على الأصوات الشابة، ويستمتع ببعض ألوانها الموسيقية، لكنه يشدد على أهمية الحفاظ على جوهر الفن الحقيقي، مضيفاً: «لست ضد الجيل الجديد.. أنا أشجعه، لكن بشرط أن يُقدّم فناً محترماً».

وقدم جسار خلال حفله على المسرح الوطني باقة من أنجح أعماله التي ردّدها الجمهور بحماس، من أبرزها: غريبة الناس، أجمل أيام، كل وعد وعدتهو لك، وإذا كنت بعذابي راضي.

يُذكر أن مهرجان موازين في دورته الـ20 يشهد مشاركة نخبة من نجوم العالم العربي، بينهم: شيرين عبدالوهاب، كاظم الساهر، نانسي عجرم، راغب علامة، ماجدة الرومي، تامر عاشور، ومحمد حماقي.