أشعل النجم المصري محمد حماقي مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، بحفل جماهيري ضخم ضمن فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان «موازين»، حضره أكثر من 135 ألف متفرج، في رقم قياسي جديد لمسيرته بالمهرجان.

وحرص حماقي على افتتاح الحفل بأغنيته «نفسي أبقى جنبه»، وسط تفاعل لافت من الجمهور، ليواصل تقديم مجموعة من أبرز أغانيه مثل: «أحلى حاجة فيكي»، «من البداية»، «ما بلاش»، «يا ستار»، وغيرها من الأغاني التي رددها معه الحضور.

وفي لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً، ظهر حماقي مرتدياً «تي شيرت» المنتخب المغربي، ووقّع على كرة ترمز لكأس العالم الذي تستضيفه المغرب بعد 5 سنوات، معبراً عن إعجابه بأداء «أسود الأطلس» في المونديال الأخير وتتويجهم بالمركز الرابع.

وخاطب الجمهور ممازحاً: «هحترف في منتخب المغرب قريب.. بحبكم بزاف»، كما وجّه تحية خاصة للنجم أشرف حكيمي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، واصفاً إياه بالبطل العربي المميز.

على صعيد آخر، يواصل حماقي التحضيرات النهائية لألبومه الجديد المنتظر طرحه قريباً عبر المنصات الرقمية.