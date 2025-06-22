تألّقت فرقة «ميّاس» اللبنانية مجدداً إلى جانب النجمة العالمية بيونسيه، من خلال تقديم سبع لوحات راقصة مبهرة في حفلاتها الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدّمت الفرقة، بقيادة مؤسسها ومدربها نديم شرفان، عروضاً ساحرة راوحت بين الإبداع البصري والحسّ المسرحي، أبرزها رقصة خاصة على أنغام أغنية «Drunk in Love»، وغيرها من الأغنيات التي تحوّلت إلى لوحات تحبس الأنفاس.

واصلت «ميّاس» إبهار الحضور بأدائها المتقن الذي شكّل امتداداً لشراكة فنية ناجحة مع بيونسيه، بدأت منذ أول تعاون بينهما في دبي، مروراً بجولات عالمية متتالية، لتتكرّس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتترجمها إطلالات مشتركة لافتة.

أكثر من 120 ألف متفرج يصفّقون لـ«ميّاس» في باريس، وتحديداً في Stade de France، حيث تلتقي الحداثة مع الأصالة في عروض بديعة، ليكون إجمالي الحضور في الحفلات الثلاث أكثر من 360 ألف متفرج.

وقال شرفان: «وضعنا روح ميّاس في هذه الرقصات. وقوفنا إلى جانب إحدى أعظم نجمات العالم للمرة الثانية يجعلنا فخورين بأنفسنا وبالإبداع اللبناني. أشكر بيونسيه على ثقتها المتجددة، وأعدها بأن الإبهار الذي اعتادته من «ميّاس» سيتضاعف في كل محطة جديدة تجمعنا».

وأضاف: «لم تكن التجربة سهلة على الإطلاق. واجهنا صعوبات كبيرة في السفر بسبب الحرب المحيطة، وأشكر شركة طيران الشرق الأوسط التي وقفت إلى جانبنا وسهّلت وصولنا إلى الحفل في اللحظات الحرجة، كي نكمل عملنا ونمثل بلدنا بأفضل صورة».

وكشف شرفان تحضيرات الفرقة لموعد مميز على أرض الوطن قائلاً: «رغم كل النجاحات العالمية التي حققناها، يبقى لبنان هو الحلم الأكبر. الوقوف أمام أهلنا وجمهورنا له نكهة مختلفة. لذلك، نكثّف حالياً تدريباتنا استعداداً للقاء جمهورنا في مهرجان الأرز الدولي ونعدكم بعروض تليق بثقتكم ورؤيتكم لفنّ ميّاس».