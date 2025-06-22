يعكف الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، على تصوير مسلسل «ياكم الحزرة» تأليف محمد الكندري وإخراج حسين أبل.



ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم بينهم فتات سلطان، كفاج الرجيب، أحمد المظفر، سلمان كايد، جمال الشطي، كما يشارك كوكبة من النجوم ضيوف شرف، من بينهم الفنان طارق العلي، محمد جابر، سمير القلاف والفنان القطري سعيد بخيت، ومحمد الصيرفي، سلمى سالم، محمد الشطي وغيرهم.



ويعد هذا العمل عودة جديدة للفنان عبدالرحمن العقل إلى انتاج الأعمال الكوميدية بأفكار جديدة، لاسيما أن هذا العمل هو حلقات منفصلة متصلة وهو ما يجعل الجمهور يعيش كل يوم قصة جديدة مع كل هؤلاء النجوم.