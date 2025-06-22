قررت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم (الأحد)، إخلاء سبيل الفنانة الكويتية شجون الهاجري بكفالة مالية قدرها 200 دينار، ووجهت بوضعها تحت الإشراف الطبي من أجل العلاج والتعافي.



وأصدرت النيابة العامة في الكويت بياناً (اليوم)، دون ذكر اسم الفنانة، أشارت من خلاله إلى إطلاق سراحها بكفالة مالية ووضعها تحت الإشراف الطبي.



وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة الماضية، القبض على مواطنة بحوزتها مجموعة من المواد المخدرة بغرض التعاطي، دون ذكر الاسم، إلّا أن الصور التي نشرتها الوزارة بينت أنها تعود إلى الفنانة شجون الهاجري دون وضع غمامة على عينيها مثلما تفعل الوزارة في هذه الحالات.



وأثار الأمر حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر البعض عن غضبهم تجاه كشف هوية الفنانة الكويتية، واعتبروا أن الأمر تشهير، في حين أنها مريضة وتحتاج للعلاج.