انتقد نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، محمد شبانة، الإعلان الترويجي لحفل العندليب الذي سيقام بتقنية الهولوغرام في مهرجان موازين بالمغرب، مشيراً إلى أن الإعلان سيئ جداً.

وقال في تصريحات صحفية «عاملين البوستر باستخدام الذكاء الاصطناعي، والبدلة اللي لابسها عبدالحليم في الصورة بدلة مهرج، وده عيب تمامًا ومايليقش بيه».

وأكد أن لجنة المهرجان أقامت الحفل على الرغم من الإنذارات القانونية التي وجهتها الأسرة، مشيراً إلى أن عائلة العندليب الأسمر ستتقدم بشكوى قضائية وتطالب بالتعويض.

وكانت أسرة عبدالحليم أكدت سابقاً أنها ليست على علم بأي عرض غنائي له، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان «موازين» أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل.