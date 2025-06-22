أعلنت محكمة القاهرة المختصة انعقاد الجلسة الأولى للنظر في دعوى التعويض التي أقامتها أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي يوم 17 يوليو القادم.

وتطالب أسرة الفنان الراحل الإعلامية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لاستخدامها وثائق مزيفة والإساءة المتعمدة لسمعة الراحل.

تتهم الأسرة بوسي شلبي باستخدام مستندات قالت إنها مزيفة، تشمل عقد زواج مزعوم بين الإعلامية والفنان، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز سفر.

وباشرت جهات التحقيق استدعاء الإعلامية، وإثر ذلك مُنحت إذناً بالصرف المؤقت لحين استكمال التحقيقات. وأعلنت النيابة أن جمع الأدلة مستمر وبحيادية، دون انحياز لأي طرف من أطراف الدعوى.

وأكدت المحامية هايدي الفضالي، ممثلة بوسي شلبي، أن موكلتها قدّمت مستندات وأدلة قانونية خلال التحقيق، مضيفة أنها أجابت على جميع الاستفسارات ورفعت مستندات تدحض ادعاءات الأسرة. وأوضحت أنه لا ينبغي إصدار أحكام مسبقة في انتظار استكمال الإجراءات.

تأتي الدعوى ضمن سلسلة من الخلافات القانونية بين الأسرة والإعلامية بشأن طبيعة العلاقة المنسوبة بينهما عقب وفاة الفنان.