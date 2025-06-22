نفت الفنانة المصرية منة شلبي، تعرُّض والدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، مؤكدة أن والدتها بخير وأن ما يُتداول غير صحيح.



وأضافت: «الحمد لله، ماما بخير، وتجري فقط بعض الفحوصات الروتينية، لا أكثر ولا أقل».



وفي سياق آخر، انتهت منة شلبي، أخيراً، من تصوير الجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، المقرر عرضه خلال موسم صيف 2025.



ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، بجانب منة شلبي، أبرزهم كريم فهمي، سلمي أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح تايسون، حسن مالك.