تعرض صالات السينما في السعودية، الفيلم الكوميدي «الزرفة»، اعتباراً من 3 يوليو القادم، بعدما تم الانتهاء من تصويره في مدينة الرياض، منتصف شهر ديسمبر الماضي.



ويُشارك في بطولة فيلم «الزرفة»، مجموعة من الوجوه السعودية الشابة من ضمنهم محمد شايف، حامد الشراري، أحمد الكعبي، إلى جانب مشاركة فهد المطيري، خالد عبدالعزيز، عبدالله الربيعة، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، أضواء بدر، وظهور خاص للنجم العالمي Robert Knepper، والفيلم إنتاج «أفلام الشميسي»، و«ستوديو تلفاز 11»، بالتعاون مع صندوق Big Time، وكتابة وتأليف إبراهيم الخيرالله ومحمد القرعاوي.

يحكي فيلم «الزرفة» قصة ثلاثة شباب من خلفيات مختلفة، تجمعهم الصدفة عبر الألعاب الإلكترونية، ليجدوا أنفسهم يعملون في مطعم وتتغير حياتهم عندما يتورطون في سرقة قطعة فنية تقودهم إلى سجن الجفرة، وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والدراما. واستغرق تصوير الفيلم 32 يوماً داخل مدينة الرياض، في 10 مواقع تصوير مختلفة تقريباً، كما تطلَّب العمل بناء 32 ديكوراً مختلفاً.

وتعرض صالات السينما السعودية، اعتباراً من 3 من يوليو المقبل، 5 أفلام جديدة أبرزها الفيلم الكوميدي «آخر رجل في العالم»، بطولة أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين، والعمل قصة هشام هلال، وسيناريو وحوار إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عرابي، وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، ما عدا رجلاً واحداً يُدعى «كمال»، الذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو كأنه حلم، فإن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط عالم من النساء فقط، لتبدأ مغامرات غير متوقعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.