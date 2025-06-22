أكد محامي الفنانة الكويتية شجون، جراح مبارك الواوان، أن فريقه القانوني يرصد بدقة كافة حالات التشهير والإساءة إلى موكلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.



وأضاف أي تجاوز أو تداول يخل بسمعة أو كرامة شجون سيؤدي إلى مساءلة قانونية فورية دون سابق إنذار، لافتاً إلى أن هذا التحذير يأتي في سياق حرصه على حماية حقوق موكلته والحفاظ على سمعتها وسط تداول الأخبار والمعلومات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي.



ونشرت وزارة الداخلية في دولة الكويت، الجمعة الماضية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى الفنانة شجون دون ذكر اسمها.



وفي بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية الكويتية، أكّدت أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بـ«الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» تمكّن من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات.



وأشار البيان إلى أن هذه الضبطية جاءت ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، بعد الاشتباه بالمتهمة نتيجة معلومات تفيد بحيازتها مواد ممنوعة. وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وضبط المواطنة التي عُثر بحوزتها على كمية من مادة الماريجوانا والكوكايين، إلى جانب مؤثرات عقلية أخرى.