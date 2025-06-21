كشفت علياء بسيوني، زوجة ومديرة أعمال الفنان المصري أحمد سعد، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادثة سير أليم أمس رفقة أسرته، أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من السيارة دون وقوع إصابات جسدية له ولعائلته التي كانت ترافقه حينها.



وقالت زوجة ومديرة أعمال أحمد سعد في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، إنه يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يوجد أي إصابات، مشيرة إلى أنه خضع لبعض الفحوصات والإشاعات صباح اليوم للاطمئنان على حالته الصحية.



ووجهت علياء بسيوني الشكر لكل من تقدم بالسؤال عليه في تلك الأزمة، إذ قالت: «الحمد لله ربنا نجدنا بإعجوبة وكلنا بخير وبشكر كل اللي سأل علينا».



وتعرض أحمد سعد، أمس، لحادثة سير مروعة، أثناء قيادته سيارته، إذ اصطدمت من الأمام بشكل عنيف ما تسبب في تلفيات كبيرة بالمركبة، إلا أنه نجا هو وأسرته من أي إصابات خطيرة.

ونشر سعد صورة من تحطيم سيارته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وقال: «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكنت بجربها ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلي حادثة وبس الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي بخير».