خطف المطرب اللبناني وائل جسار الأضواء خلال حفله الغنائي، أمس الجمعة، في المسرح الوطني ضمن فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان «موازين- إيقاعات العالم»، الذي ينظم خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وأعرب جسار عن بالغ سعادته بالمشاركة بالغناء بمهرجان موازين في بداية الحفل، إذ قال: «شرف كبير ليا إني أغني للمرة الرابعة أو الخامسة في مهرجان موازين، الجمهور المغربي بعشقه وفوق رأسي ودائماً بيدعموني».

وقدم جسار خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياته التي أشعلت تفاعل الجمهور ورددوها معه بحماس كبير، منها: «غريبة الناس، كل وعد وعدوهلك، أجمل أيام، إذا كنت بعذابي راضي، كل مشتاق إليها».

كما فاجأ جسار الحضور بأداء أغنية «سبت كل الناس» للفنان جورج وسوف، في لمسة وفاء وطربية راقية نالت إعجاب الحاضرين.

ورفع الحفل شعار «كامل العدد» إذ نفدت جميع تذاكره قبل أيام من انطلاقه، ولم تتوقف التصفيقات والهتافات في أمسية وصفت بالاستثنائية من حيث الأداء والتجاوب الجماهيري.

وحمل وائل جسار العلم المغربي في نهاية الحفل وقام بتقبيله، موجهاً الشكر لكل الجمهور المغربي على حفاوة الاستقبال.

ويأتي حفل وائل جسار ضمن سلسلة سهرات مهرجان موازين، الذي يستضيف كل عام نخبة من أبرز نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم.