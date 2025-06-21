حسم نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري أشرف زكي الجدل حول حقيقة الأنباء المتداولة بشأن شطب عضوية الفنانة التونسية هند صبري من النقابة، وذلك بعدما تداول منشورات لها تدعم من خلالها قافلة الصمود المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ما اعتبره البعض تجاوزاً للموقف الرسمي المصري ووصلوا إلى المطالبات بترحيلها.

ونفي أشرف زكي في تصريح خاص لـ «عكاظ»، كل تلك الأنباء المتداولة حول شطب هند صبري من نقابة المهن التمثيلية، مشيراً إلى أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات قانونية أو تعليق على الجدل المثار حول الفنانة.

وأضاف أشرف زكي أنه لم يقدم للنقابة أي شكوى رسمية ضد الفنانة هند صبري، لافتًا أن الأخيرة لا تزال تتمتع بعضوية النقابة وأيضاً بجنسيتها المصرية، متابعاً أن الشطب يكون في حالة فقدان شروط العضوية الموضحة بنص القانون.

وتعرضت هند صبري لهجوم شرس خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب تدوينات لها عن مساندة قافلة الصمود التي انطلقت من تونس باتجاه قطاع غزة المحاصر، اعتبرها بعض الناشطين تجاوزًا صارخًا للموقف الرسمي للجمهورية العربية المصرية.

وازدادت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصل الأمر للمطالبة بضرورة سحب الجنسية المصرية من الممثلة التونسية التي تُقيم في مصر.

يذكر أن الممثلة هند صبري حصلت على الجنسية المصرية عام 2008، بعد أن تزوجت من أحد رجال الأعمال المصريين المدعو أحمد الشريف، وكانت صرحت في وقت سابق بأن حصولها على هذه الجنسية لا ينقص أبدًا من «تونسيتها».