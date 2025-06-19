احتفل الفنان المصري ماجد المصري بزفاف ابنته ماهيتاب.

وسلّم المصري ابنته ماهيتاب إلى زوجها، في أجواء رومانسية عائلية، إذ اقتصر حفل الزفاف على حضور الأصدقاء والأقارب فقط، بجانب عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

من جهة ثانية، بدأ المصري تصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان، بطولة الفنان عمرو يوسف، وإخراج طارق العريان.

وشاركت الشركة المنتجة صورة لماجد المصري وطارق العريان، عبر الحساب الرسمي بمنصة انستغرام، معلقة: «مبسوطين جداً.. نشارككم أن النجم ماجد المصري انضم لرحلتنا في فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك.. وجوده هيضيف بُعد جديد ومفاجآت كتير ولسه في حاجات أكتر جاية».