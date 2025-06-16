استحوذ مسلسل «شارع الأعشى» على جوائز مهرجان «الدانة للدراما 2025» في البحرين ضمن الفئات الأساسية.



وحصل العمل على جائزة أفضل مسلسل اجتماعي، وأفضل نص درامي للكاتبة بدرية البشر بالتعاون مع أوزليم بوسيل، وأفضل إخراج للمخرج Gün Sarialtin.



كما حقق بطلا المسلسل خالد صقر وإلهام علي جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة، فيما فازت آلاء سالم بجائزة أفضل ممثلة صاعدة.



واختير وفقاً للتصويت الجماهيري، «شارع الأعشى» أفضل مسلسل بتصويت الجمهور، لمى عبدالوهاب أفضل ممثلة، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل لعبدالرحمن بن نافع عن دوره في مسلسل «ليالي الشميسي».



كما شمل التكريم مسلسل «يوميات رجل عانس» عن فئة الأعمال الكوميدية، و«كائنات» لجائزة أفضل مؤثرات بصرية، ونال نواف الجمعان جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن «ليالي الشميسي»، بينما حصد محمود الموسوي جائزة أفضل ممثل طفل عن مسلسل «عابر سبيل»، وفاز أحمد سعيد بجائزة أفضل ممثل صاعد عن مشاركته في مسلسل «وحوش».



وتزامن الحفل مع حضور مجموعة كبيرة من الفنانين الخليجيين، من بينهم عبدالمحسن النمر، زينب العسكري، فاطمة الصفي، هيفاء حسين، وحلا الترك، إذ اتسمت الأجواء بلقاءات ودية وتفاعل واضح على السجادة الحمراء التي شهدت تغطية إعلامية مكثفة.