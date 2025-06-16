أصيبت الفاشينيستا الكويتية جمال النجادة، بنزيف في المعدة استدعى نقلها لاحد المستشفيات في الصين لتلقي العلاج اللازم.

وحذرت النجادة، في فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات من استخدام حقن «مونجارو» دون استشارة طبية، وقالت «أنا خذيت المونجارو بدون أي استشارة طبيب وكنت أستخدمها بشكل عشوائي، ومعاها بندول ومسكّنات كنت أتصرف كأني طبيب نفسي، والنتيجة إصابتي بنزيف بالمعدة».



وأكدت أن الدواء بحد ذاته ليس سيئاً، لكن استخدامه دون رقابة طبية هو الخطر الحقيقي، موضحةً: «يمكن لو كنت أخذته بوصفة من طبيب، ما كان صار فيني شيء. بس أنا كنت أمشي بعين عمياء».

واعترفت جمال النجادة بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات تتعلق بصحتها من دون الرجوع لأهل الاختصاص، لكن هذه التجربة تحديداً دفعتها لتوجيه نداء واضح لمتابعيها، خصوصاً الفتيات اللواتي يفكرن باستخدام إبرة التنحيف بسبب أعراضها الطبية والصحية الخطيرة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وأثنوا على صراحتها وتحذيراتها المفيدة للجميع.