كشف ياسين السقا، تعرض شقيقه حمزة نجل الفنان المصري أحمد السقا، لوعكة صحية مفاجئة دون الكشف عن تفاصيلها، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.وشارك ياسين، متابعيه بصورة لشقيقه من داخل المستشفى، عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وعلق بالقول: «حمد لله على السلامة يا زوز»، وسط حالة من القلق لدى الجمهور ومحبي الفنان أحمد السقا.وفي وقت سابق، فاجأ السقا جمهوره بإعلان انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد أكثر من 26 عاماً من الزواج.وكتب السقا منشوراً، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: «لكل من يتساءل.. أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريبا، وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي و أختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر».وأضاف: «لا أريد الحديث كثيراً في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، وأدعو الله أن يوفقها في حياتها المستقبلية واختياراتها».يذكر أن أحمد السقا قدم في موسم دراما رمضان الماضي الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، وضم العمل كلاً من: زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.