تعاقد الفنان السوري معتصم النهار على أول فيلم سينمائي في مصر يحمل اسم «حين يكتب الحب»، والذي يضم كلا من الفنانة سوسن بدر، والفنان أحمد الفشياوي، وغيرهم، وستدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

وشاركت الشركة المنتجة للفيلم صورا للنجم معتصم النهار أثناء تعاقده على العمل، وذلك عبر الصفحة الرسمية للشركة بمنصة «إنستغرام»، والفيلم من تأليف سجي الخليفات تحت قيادة المخرج محمد هاني.

وفي سياق مختلف، يعكف معتصم النهار بالفترة الحالية على تصوير مسلسله المصري الأول وهو عمل «أنا أنت.. أنت مش أنا» ويشاركه في البطولة الفنانة ميرنا نور الدين.

ويضم المسلسل نخبة من نجوم الفن أبرزهم مصطفى أبو سريع، وحسن أبو الروس وجيلان علاء وأحمد طه، وغيرهم، والعمل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف كريم أبو زيد وأحمد محمود أبو زيد.

ومسلسل «أنا أنت.. أنت مش أنا» من أعمال الـ 15 حلقة، ويتناول عالم الميتا فيرس ومخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا، وينتمي العمل لنوعية دراما الكوميديا الاجتماعية.

يذكر أن مسلسل «نفس» آخر أعمال معتصم النهار الدرامية، التي عرضت في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وضم العمل كلا من دانييلا رحمة، وعابد فهد، ويشارك في العمل أيضًا مجموعة من أبرز النجوم اللبنانيين والسوريين، مثل إلسا زغيب وآخرين، والعمل من تأليف إيمان سعيد، وإخراج إيلي السمعان.