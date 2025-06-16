يعكف الفنان المصري الكبير يحيي الفخراني، على بروفات مكثفة لمسرحيته «الملك لير»، والتي تُجرى على خشبة المسرح القومي بالعتبة، استعدادًا لافتتاح العرض الأول أمام الجمهور مع نهاية الشهر الجاري.

وحرص وزير الثقافة في مصر الدكتور أحمد فؤاد هنو، على حضور جانب من بروفات العرض المسرحي «الملك لير»، معرباً في بيان صحفي، عن بالغ سعادته بعودة يحيى الفخراني للوقوف على خشبة المسرح القومي، مؤكدًا أن الفخراني رمز من رموز الإبداع الأصيل، بما يملكه من موهبة فريدة ومسيرة استثنائية.

من جانبه، وجّه النجم يحيى الفخراني الشكر لوزير الثقافة على دعمه الكامل، وحرصه على متابعة جميع مراحل الإعداد للعرض، مؤكدًا أن «الملك لير» يحمل له مكانة خاصة في تاريخه الفني.

ويعود يحيى الفخراني من جديد إلى المسرح من خلال تقديم رائعة شكسبير الملك لير، وذلك ضمن إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، ومن إخراج الفنان شادي سرور.

تدور أحداث المسرحية حول الملك لير الذي قرر أن يوزع ممتلكاته علي بناته الثلاث، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه لثروته اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء علي كل شيء وتطردان والدهما.

بينما يعد مسلسل عتبات البهجة، آخر أعمال يحيى الفخراني الدرامية، الذي عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته كل من جومانا مراد، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، خالد شباط، وفاء صادق، عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، علاء زينهم، علاء مرسي، وبسنت أبو باشا.