يخضع الفنان العراقي ماجد المهندس للعلاج بالفترة الحالية في أحد المستشفيات الكبرى بجدة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.وكشف سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» تطورات الحالة الصحية لماجد المهندس وموعد خروجه من المستشفى، مشيراً إلى أن شهدت حالته الصحية تحسنا بشكل كبير.وطمأن سالم الجمهور على ماجد المهندس خلال زيارته له في المستشفى، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس»، وقال: «قبل قليل زرت أخي وصديقي الفنان الكبير ماجد المهندس في المستشفى بمدينة جدة، وأطمئن الجميع لله الحمد بدأ يتماثل للشفاء وحالته في تحسن».وأكد الهندي أن من المقرر خروجه من المستشفى اليوم، موضحاً: «وحسب كلام الأطباء سيخرج اليوم بإذن الله من المستشفى، متمنين له الشفاء العاجل ويعود لنشاطه وجمهوره ومحبيه وخطاك السوء يا ماجد».وتعرض ماجد المهندس أخيراً لوعكة صحية مفاجئة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونشرت «روتانا»، عبر منصة «x» بياناً، جاء نصه: «كل الحب والتقدير للفنان الكبير ماجد المهندس الذي تعرض لعارض صحي أدخل على إثره إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج».وتابع البيان: «أسرة مجموعة روتانا للموسيقى يتمنون الشفاء العاجل لصوت الحب النجم الخلوق ماجد المهندس عساها أجر وعافية ودمت بصحة سالماً».وفي سياق آخر، أدى ماجد المهندس أخيراً مناسك الحج لهذا العام 2025، برفقة فريقه الإداري، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء المقربين.