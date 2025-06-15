وجدت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني نفسها في قلب عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زلة لغوية بسيطة في منشور لها، سرعان ما تحوّلت إلى مادة للتندر والانتقاد، قبل أن توضح موقفها وتستغل الحدث للترويج لعملها الجديد.

بداية الأزمة جاءت بعدما أعربت مشعلاني عن قلقها من التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «صباح الخير، مع كل أجواء الحرب يلي عم نعيشها، الله يمحي الجميع». غير أن تعبير «يمحي الجميع» فُهم بشكل خاطئ من الجمهور، حيث بدا وكأنها تتمنى زوال الجميع، بينما كانت تقصد «يحمي الجميع»، ما أثار موجة من السخرية والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل.

وسارعت مشعلاني إلى حذف المنشور وتعديله، لكن نسخة الخطأ كانت قد انتشرت بالفعل، لتتصدر بعدها «الترند» في عدد من الدول العربية.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، خرجت مشعلاني بمنشور جديد توضح فيه قائلة: «هاي مرة تانية، أنا عم بقول يحمي الجميع، بالغلط قلت يمحي». وأكدت أن الخطأ غير مقصود، إلا أن التفاعل مع الموقف استمر، خصوصاً بعد أن استغلته الفنانة بشكل ساخر للترويج لأغنيتها الجديدة.

وكتبت مشعلاني في منشور لاحق: «عن جد الواحد إذا غلط بحرف، مصيبة، وهلقد بيعمل ضجة.. والحرف تصلّح. عن جد اتهرّينا!». وأرفقت المنشور بمقطع من أغنيتها الجديدة «اتهرّينا»، التي طرحتها أخيراً من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبري.

ورغم الضجة، حصدت الأغنية تفاعلاً جيداً منذ طرحها، فيما رأى البعض أن الفنانة نجحت في تحويل الموقف المحرج إلى دعاية ذكية.