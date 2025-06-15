يحتفل مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ وزوجته شانتي برودوس، بمرور 28 عاماً على ارتباطهما.



واحتفل الثنائي بذكرى زواجهما وشارك سنوب صورة لهما على السجادة الحمراء عبر حسابه في إنستغرام، مع تعليق بسيط وقلوب زرقاء، مشيراً إلى حساب زوجته.

بدورها، نشرت شانتي مجموعة صور على إنستغرام، بينها صورة قديمة من بداية علاقتهما، وعلّقت: «ذكرى سعيدة @snoopdogg شكرًا لك على كل شيء #28».

التقى سنوب وشانتي في سن المراهقة أثناء دراستهما في مدرسة لونغ بيتش بوليتكنيك الثانوية في كاليفورنيا، وذهبا معا إلى حفل التخرج عام 1989. ثم تزوجا في يونيو 1997 بفندق ريتز كارلتون في مارينا ديل راي. ورغم انفصالهما المؤقت عام 2004، جدد الزوجان عهودهما في 2008.

لديهما ثلاثة أطفال هم كوردي، كورديل، وكوري، إضافة إلى ابن سنوب جوليان من علاقة سابقة. وأصبحا اليوم جدين.

وفي مقابلة مع مجلة بيبول وصف سنوب زوجته بأنها «تفهمه جيداً» و«أم رائعة، وجدة محبة، وزوجة وصديقة مثالية».

وأشار إلى دعمها وصبرها وفهمها له، وكيف منحت له المساحة ليكون على طبيعته، قائلًا: «تعرف كيف تضغط على أزراري لأبدو أحيانًا أحمقَ وأحيانًا رائعًا، وهذا ما أحبّه».