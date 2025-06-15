يعود الفنان السعودي سعيد قريش للمشاركة في الدراما الكويتية من خلال المسلسل الجديد «أثر بارد»، بطولة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة. وعن فكرة المسلسل تقول إلهام: أجسد في مسلسل «أثر بارد» شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات، وتكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادثة قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية، وسط هذه الرحلة توجد عشرات الأسئلة التي تستحق عناء البحث عن إجابة مقنعة خصوصاً عندما تكشف الأحداث وجود مصالح مشتركة بين مقتل الابنة والحمل وأشخاص ربما لا يرغبون بهذا الوضع.



وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي يتناول أحداثاً متسارعة تتكشف مع كل حلقة وهذه النوعية من الأعمال التي تمنح مساحة للمشاهد للمشاركة في فك الألغاز والتفاصيل والتوقعات غالباً ما تحظى بمشاهدة عالية عند عرضها لا سيما الرحلات السريعة المليئة بالغموض والألغاز والإثارة.