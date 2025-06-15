كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تعاطيها المخدرات في الماضي، مؤكدة الإقلاع عنها بدعم مباشر من ابنها.



وقالت الراسي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، «نعم، أدمنت المخدرات، لكنني تخلّيت عنها. أكثر شخص وقف بجانبي وساعدني هو ابني. كنت أعيش مرحلة صعبة، لكنه كان سندي الحقيقي».

وأضافت: «الناس بتفتكر إننا نربي أولادنا، بس الحقيقة إنهم كمان بيربّونا. لما بيكون في توعية، ما عندي مانع أطلع وأحكي عن تجربتي حتى يتعلّم منها غيري».

وأكدت نادين أن أصعب ما واجهته خلال الأزمة الأخيرة لم يكن الانتقاد، بل تداول كلمة المخدرات عشوائياً وكأنها تهمة ثابتة، مضيفة: «أنا مش قدوة مثالية، لكني إنسانة. لما تكون الكلمة متداولة بين اللي بيحبوني وبيشوفوني أيدول، لازم أوضح لأن ممكن حد يقلدني. ودا شيء خطير». ولم تكتفِ نادين بالحديث عن تجربتها مع المخدرات، بل وجّهت أيضاً رسالة صريحة للأهالي حول تربية الأبناء، قالت فيها: «ربّوا أولادكم صح مش علشان يخدمونا لما نكبر. عيشوهم حياة أنظف، وربّوهم على الإيمان، هم اللي بيشيلونا مش إحنا اللي بنشيلهم. نحنا بنتربى كل يوم من أولادنا ومن الظروف ومن مصايب الحياة».