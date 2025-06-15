حسمت الفنانة العراقية رحمة رياض الجدل المثار حول إمكانية انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامجي «ذا فويس» و«ذا فويس كيدز»، بعد تداول إشاعات تشير إلى مشاركتها المرتقبة إلى جانب زوجها الفنان ألكسندر علوم.

وأكدت رحمة خلال لقائها مع «ET بالعربي» أنها سمعت هذه الأخبار مثلها مثل الجميع، لكنها نفت وجود أي اتفاق رسمي قائلة: «أنا سمعت شائعة انضمامي أنا وألكسندر لـ«ذا فويس» و«ذا فويس كيدز»، بس ما في شيء أساسي أو رسمي».

وفي رد طريف منها على احتمالية تشكيل لجنة التحكيم لو كانت صاحبة القرار، قالت ممازحة: «لو هشكّل اللجنة؟ هيبقى أنا وكاظم الساهر وندى عقيد.. وهنموت ضحك!»، وعبّرت رحمة عن أمنيتها بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى البرنامج، معتبرة إياها أحد أبرز أسباب متابعتها للبرنامج في بداياته. وأوضحت: «أنا أول ما تابعت ذا فويس، كنت بتابعه عشان شيرين، بحب حضورها، وروحها كانت بتضيف طاقة حلوة». كما رشحت الفنان ناصيف زيتون ليكون ضمن فريق التحكيم أيضاً، قائلة: «لو راح أختار ناس كمان، هختار ناصيف».