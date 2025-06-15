كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي إلغاء حفلاته في الساحل الشمالي، التي كان من المقرر إقامتها أمس (السبت)، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، وجاء المنشور عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

علق رضا البحراوي على صفحته الشخصية: «تم إلغاء حفلات الساحل؛ لسوء الأحوال الجوية والشبورة.. الحمد لله».

في سياق متصل، طرح البحراوي أخيراً أغنية بعنوان «المقص»، بالتعاون مع النجم تامر حسني، وقد حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر القناة الرسمية على «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع عمرو الخضري.

كما تعد أغنية «المقص» من أحدث أفلام تامر حسني «ريستارت»، وأيضًا هي ضمن أغاني ألبومه الغنائي «لينا معاد».