الفنان المصري رضا بحراوي.
الفنان المصري رضا بحراوي.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

كشف المطرب الشعبي رضا البحراوي إلغاء حفلاته في الساحل الشمالي، التي كان من المقرر إقامتها أمس (السبت)، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، وجاء المنشور عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

علق رضا البحراوي على صفحته الشخصية: «تم إلغاء حفلات الساحل؛ لسوء الأحوال الجوية والشبورة.. الحمد لله».

في سياق متصل، طرح البحراوي أخيراً أغنية بعنوان «المقص»، بالتعاون مع النجم تامر حسني، وقد حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر القناة الرسمية على «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع عمرو الخضري.

كما تعد أغنية «المقص» من أحدث أفلام تامر حسني «ريستارت»، وأيضًا هي ضمن أغاني ألبومه الغنائي «لينا معاد».

أخبار ذات صلة
 
ارتبطا قبل 28 عاماً.. سنوب دوغ وزوجته يحتفلان بذكرى زفافهما
ارتبطا قبل 28 عاماً.. سنوب دوغ وزوجته يحتفلان بذكرى زفافهما
بمشاركة إلهام الفضالة.. «قريش» يعود للدراما الكويتية بـ«أثر بارد»
بمشاركة إلهام الفضالة.. «قريش» يعود للدراما الكويتية بـ«أثر بارد»