وجه الفنان المصري مسلم رسالة شديدة اللهجة إلى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

نشر مسلم صورة له ولزوجته مستلقيين على السرير وبيديهما محاليل عبر خاصية Stories بتطبيق Instagram، وعلق عليها كاتباً: «حسبي الله ونعم الوكيل، والله دا ما يرضي ربنا، الصبح يتسد ليا شريان في القلب، وبالليل أنا ومراتي بنموت، يا ريت تدعولنا، أنا حرفياً شوفت الموت الصبح، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سبب في مرضنا كدا».

وأضاف: «محدش همه زعل الإنسان ولا بينام بليل عامل إزاي بسبب ناس ظالمة كتير، وإنتوا عارفين كويس هما مين، والله ما مسامحك يا مصطفى يا كامل».

وكان مسلم قبل دخوله المستشفى بساعات قد كشف تعرض زوجته لأزمة صحية ونشر صورة لها من المستشفى عبر خاصية استوري على صفحته الرسمية على Insatgram وعلق قائلا: «ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب ليكي ولا ليا الخير.. ربنا يحفظك ليا».