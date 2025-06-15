كشفت الفنانة اللبنانية مايا نصري، سبب غيابها 10 سنوات عن الساحة الغنائية، مشيرة إلى أنها اختارت أن تكون عودتها إلى الجمهور من قلب مدينة جدة، في ليلة طربية استثنائية.

وقالت مايا نصري في أول ظهور لها من خلال حفلها الأخير ضمن فعالية «نوستالجيا فورها»، إنها لم تشعر بذلك الغياب فور تفاعلها مع الجمهور على المسرح.

وأوضحت «نصري»: «ولا كأني غبت، حسيت إني رجعت لمكاني، محبة الناس لا تُثمن، والجمهور كان جاي عشان هو اللي يغني، وحبيت تفاعلهم».

وعن تفاعل الجمهور معها، أكدت «نصري» أنها تفاجأت برد فعل الجمهور وحفظهم لجميع الأغاني، معلقة: «التفاعل مع الجمهوري السعودي كان رائعاً وكنت حاسة إن هما جايين حافظين كل حرف في الأغاني، والجمهور كان مبسوط وبيحب جيلنا اللي كتير بيقولوا عليه جيل الطيبيين».

وقدّمت مايا نصري باقة من أشهر أغنياتها التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، مثل «أخبارك إيه، تحبّ أحبك، لو كان لك قلب، وغيرها من الأغاني وسط أجواء من الفرح والحنين.

يُذكر أنّ الحفل جمع أهم النجوم والفرق العربية والأجنبية التي عاصرها جيل التسعينات، وحمل عنوان «نوستالجيا فوّرها»، كما برز فيه عدد من النجوم مثل مساري، جنّات، سامو زين، أحمد الشريف، فرقة واما، فرقة بلو «Blue» العالمية، هيثم سعيد، ويوسف العماني.

وكانت بدأت مايا نصري مشوارها الفني عام 1999، مذيعةً ثم مطربة، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة أفلام ومسلسلات عدة، إذ قدمت على مدار مسيرتها الفنية أربعة ألبومات، وحققت حينها نجاحاً واسعاً وسط الجمهور.