شوّق الفنان المغربي سعد لمجرد جمهوره لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «ريسكينا»، وسط تفاعل متابعيه، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

ونشر «لمجرد» بوستر الأغنية وتفاصيلها، وذلك عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وعلق عليه بالقول: «الأسبوع القادم إن شاء الله أغنيتي الجديدة ستصدر، عمل مغربي أصيل من إخراج وفريق محترف، أنا سعيد جداً بهذا المشروع، وأتمنى أن ينال إعجابكم».

وأغنية «ريسكينا» من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد لازارو، ومن توزيع زهير الحصادي، وإخراج أمير الرواني.

ويطرح لمجرد تلك الأغنية بعد أن أعلن الفريق القانوني للفنان المغربي أخيراً في بيان صحفي تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف التي كانت مقررة خلال شهر يونيو الجاري أمام القضاء الفرنسي، إثر تقديم أدلة جديدة قد تُغيّر مجرى القضية.

وأوضح بيان صادر عن ممثلي الفنان المغربي أن سعد لمجرد تقدّم رسميًا بدعوى قضائية مضادة ضد المدعية ومن وصفهم بـ «المتورطين معها»، متهمًا إياهم بمحاولة الابتزاز والتأثير غير المشروع على سير العدالة.

وتعود قضية لمجرد الشهيرة على خلفية اتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول، التي تعود إلى فبراير من عام، 2023 حينما أصدرت محكمة فرنسية حكمًا ابتدائيًا بسجنه ست سنوات، قبل أن يحصل لاحقًا على إفراج مؤقت أتاح له مغادرة فرنسا واستئناف نشاطه الفني.