في أول رد رسمي على ما تردد أخيراً بشأن زواج الفنانة حلا شيحة مجدداً، نفى والدها، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، كل ما أثير حول هذا الموضوع، مؤكداً أن ابنته لا تعيش حالياً أي علاقة عاطفية أو ارتباط رسمي.

وقال شيحة في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «بنتي حلا ما اتجوزتش، وآخر زيجاتها كانت من معز مسعود، ومن وقتها ما ارتبطتش بحد.. كفاية إشاعات، ارحموها، معقول تتجوز من غير ما أهلها وأقرب الناس ليها يعرفوا؟!».





وأوضح أن حلا تقيم حالياً في كندا مع أبنائها الأربعة، وتعيش حياة طبيعية، مشيراً إلى أنها تتابع شؤون أولادها عن قرب وتركّز على رعايتهم.

وردّاً على شائعة عودتها لطليقها الكندي يوسف هاريسون بعد ارتدائها الحجاب مجدداً، أكد والدها أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، قائلاً: «لا عادت له، ولا في علاقة حب زي ما البعض بيقول».





وكانت حلا شيحة قد تزوجت من الكندي يوسف هاريسون لمدة 12 عاماً، وأنجبت منه أبناءها الأربعة، وارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل لفترة، قبل أن تنفصل عنه عام 2019 وتعود إلى الفن وتخلع الحجاب. لكنها عادت لاحقاً لارتدائه، وأثارت الجدل بحذف صورها من مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق قناة خاصة تتناول مواضيع دينية، ما أعاد التكهنات حول قرار محتمل بالاعتزال مرة أخرى، دون أن تؤكد ذلك رسمياً.