كشف نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن تطورات أزمة الفنانة المصرية إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر عودتهما إلى القاهرة نتيجة إغلاق المجال الجوي العراقي، في ظل التوترات الأمنية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال جودي إنه على تواصل دائم مع الفنانتين، وحرص على زيارتهما في مقر إقامتهما بأحد الفنادق الكبرى في العراق للاطمئنان على حالتهما، مؤكداً أن حالتهما الصحية والنفسية جيدة، وأنهما تنتظران فقط إعادة فتح الأجواء.

وأضاف أن السلطات العراقية تعمل على فتح المجال الجوي، وفي حال إتمام ذلك، ستعود النجمتان فوراً على أول رحلة متاحة إلى مصر، مشيراً إلى أن الأوضاع في العراق مستقرة حتى الآن رغم التوتر الإقليمي.

يُذكر أن وجود إلهام شاهين وهالة سرحان في العراق جاء للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، قبل أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وإيران في إغلاق المجال الجوي وتعطيل رحلات العودة.