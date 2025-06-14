أعلن الفنان محمد شاكر، نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، إلغاء حفلاته الغنائية التي كان من المقرر إحياؤها في عدد من الدول الأوروبية، بسبب تداعيات التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران، وما تبعه من اضطرابات في حركة الطيران.

وأوضح شاكر في بيان عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، أن حفلاته في كل من ألمانيا وهولندا قد تأجلت إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وكتب: «كان نفسي أكون معاكم، لكن للأسف من اليوم لنهاية الأسبوع ما في طيران من الأردن إلى أوروبا».

وتعد أغنية «سهلة» أحدث إصدارات محمد شاكر، وطُرحت في يناير الماضي عبر جميع المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، تحت إشراف عبدول زبيدة.

وفي سياق آخر، أعاد شاكر التذكير بالحكم القضائي الصادر عام 2018 ببراءة والده الفنان فضل شاكر من التهم المتعلقة بالقتال ضد الجيش اللبناني، منتقداً تجاهل الإعلام اللبناني تغطية هذا التطور القضائي في حينه.