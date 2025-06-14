أثارت جانا دياب، ابنة النجم المصري عمرو دياب، موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة من داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيلها أغنية جديدة، وسط حضور لافت لوالدها الهضبة، ما فتح الباب لتكهنات حول تحضير ديو غنائي يجمعهما قريباً.



وظهرت جانا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وهي تمسك بسماعات التسجيل، فيما بدا الهضبة حاضراً في الكواليس، ما زاد من حماس الجمهور الذي عبّر عن رغبته في عمل مشترك بين الأب وابنته.



يُذكر أن جانا شاركت والدها الغناء سابقاً في حفله بإمارة أبوظبي، حين صعدت على المسرح وقدّمت معه أغنية «وغلاوتك»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما سبق أن ظهرت معه في أغنية «جميلة» عام 2020 من ألبوم «سهران»، وقدمت خلالها مقطعاً باللغة الإنجليزية من كلماتها.



وتُعد جانا من الوجوه الفنية الشابة التي تسلك طريق الغناء باحتراف، إذ طرحت أغاني عدة باللغة الإنجليزية عبر المنصات الموسيقية، محققة بها حضوراً خاصاً وجمهوراً متابعاً.