في حديث خاص لـ«عكاظ»، كشف النجم الكندي من أصل مصري مينا مسعود تفاصيل حفل زفافه المرتقب من الممثلة الهندية إيملي شاه، مشيراً إلى أنه سيُقام في إيطاليا خلال شهر يوليو المقبل، على مدار يومين أو ثلاثة، بحضور العائلة والمقرّبين فقط، وسط أجواء خاصة وهادئة.

وفي سياق مختلف، أعرب مسعود عن سعادته البالغة بقرب عرض أولى تجاربه السينمائية في مصر من خلال فيلم «في عز الضهر»، مؤكداً أن المشروع بدأ التحضير له منذ 4 سنوات، ويُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى جذوره المصرية.

وقال مينا: «أشعر أن بيني وبين الشخصية التي أجسدها قواسم مشتركة كثيرة، رغم اختلاف التفاصيل، وهذا ما جعلني أتحمس للفيلم»، مضيفاً: «أنا متشوق لرؤية رد فعل الجمهور المصري والعربي على هذا العمل».

كما أعرب رغبته القوية في التعاون مستقبلاً مع النجم المصري أحمد السقا، قائلاً: «بحب السقا جداً ونفسي نشتغل مع بعض.. وأنا من عشاق الأكشن اللي بيقدمه».

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويضم نخبة من نجوم الفن المصري والعربي، منهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، وأحمد جمال سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم «في عز الضهر» في دور السينما يوم 18 يونيو 2025، في مصر وعدة دول عربية منها السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، لبنان، الأردن، سورية، والعراق، بالإضافة إلى أمريكا الشمالية وكندا.